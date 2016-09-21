Здравствуйте! Сколько будет стоит создать интернет-магазин на Опенкарт и разработать модуль подключения поставщиков по API Движок магазина – Опенкарт. Направление – автозапчасти. Вот ссылки на документацию по API поставщика http://docs.abcp.ru/wiki/ABCP.API Описание: Чтобы были видны остатки на складах поставщиков в реальном времени. ...