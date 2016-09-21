Интернет магазин

если смотреть со смартфона сайт demet.com.ua, то панель результатов поиска товаров в ajax поиске (справа вверху поле "найти") сдвинута далеко вправо. Нужно сдвинуть ее влево под поле, где вводятся ключевые слова для поиска. На компьютере/ноутбуке все ...
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