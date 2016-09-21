Добавить и настроить Contact form на сайте

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок161 просмотр
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На сайте 4logist com есть форма заказа, но она открывается как отдельное окно. Хотелось бы установить Popup Contact formu для эстетичного отображения. 

после заполнения формы и отправки на емаил, появляется окно благодарности и форма исчезает. 

Все кажется просто, но не могу сам это сделать. 

7 лет назад
Jucas
40 летЛитва
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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