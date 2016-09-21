Добавить и настроить Contact form на сайте

если смотреть со смартфона сайт demet.com.ua, то панель результатов поиска товаров в ajax поиске (справа вверху поле "найти") сдвинута далеко вправо. Нужно сдвинуть ее влево под поле, где вводятся ключевые слова для поиска. На компьютере/ноутбуке все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте 4logist com есть форма заказа, но она открывается как отдельное окно. Хотелось бы установить Popup Contact formu для эстетичного отображения.
после заполнения формы и отправки на емаил, появляется окно благодарности и форма исчезает.
Все кажется просто, но не могу сам это сделать.
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