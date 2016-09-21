Добавить и настроить Contact form на сайте

На сайте 4logist com есть форма заказа, но она открывается как отдельное окно. Хотелось бы установить Popup Contact formu для эстетичного отображения.

после заполнения формы и отправки на емаил, появляется окно благодарности и форма исчезает.

Все кажется просто, но не могу сам это сделать.