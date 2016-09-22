Сайнт одностраничник, вроде лендинг называется)

Интернет-магазиныЗакрыт13 заявок312 просмотров
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Нужен сайт по продаже наушников одностраничник .. быстрее всего наушники будут одни в трех цветах,. по функционалу сайта стандарт.. по порядку товар кнопки купить оформления товара и т.д... Цена з дизайном? и без дизайна? при указании цены укажите на каком движке будите делать! зарание спасибо! 

7 лет назад
ivanyuk
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад