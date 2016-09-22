Доработка интернет-магазина на Joomla

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработка интернет-магазина на Joomla 1.5 + VirtueMart. 

Установить ЧПУ

Убрать ссылку на товаре "Подробнее"

Сделать описание товаров состоящее из двух частей.

Если возможно, то установить модуль для легкого выбора товара по фотографии.

Сайт скину в личку.

Joomla
7 лет назад
zubr1987
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад