Постинг объявлений в Авито

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок159 просмотров
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Необходимо размещать объявления на авито, во всех крупных городах России.

1 – 3 объявления в день в каждом городе.

Тематика объявлений: подарки и портреты.

Жду Ваши предложения.

9 лет назад
machete_xxx
Руслан 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад