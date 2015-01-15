Постинг объявлений в Авито

Добрый день, коллеги! Необходимо привлечь 10 000 живых активных пользователей (не офферов) в паблик Вконтакте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо размещать объявления на авито, во всех крупных городах России.
1 – 3 объявления в день в каждом городе.
Тематика объявлений: подарки и портреты.
Жду Ваши предложения.
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