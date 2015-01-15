Требуется разработка стратегии присутствия

Здравствуйте. Требуется поработать отрекомендовать услуги нескольких сайтов на тематических форумах. Действовать нужно в два этапа: 1 этап: 1.1. Вы находите форум по заданной теме (в основном у нас два больших направления: медицина/здоровье и стройматериалы/строительство), на котором ...