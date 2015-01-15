Требуется разработка стратегии присутствия

$30
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки177 просмотров
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Требуется интернет-маркетолог ( SMM-менеджер) с опытом работы,успешно реализованными проектами и неутомимым креативом и продуктивностью.

разработка стратегии присутствия компании ВКонтакте,Facebook и instagram

Это должен быть пошаговый план со следующими блоками:

позиционирование сообщества,подготовка и оформление,какой контент использовать,основные каналы продвижения витасфера

9 лет назад
projectnews
36 летЛатвия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад