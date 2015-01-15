Регистрация на форумах, «прокачка», написание постов со ссылками

Здравствуйте. Требуется поработать отрекомендовать услуги нескольких сайтов на тематических форумах. Действовать нужно в два этапа:

1 этап:

1.1. Вы находите форум по заданной теме (в основном у нас два больших направления: медицина/здоровье и стройматериалы/строительство), на котором пользователям разрешено оставлять активные ссылки в постах (а не только в профилях)

1.2. Регистрируйтесь на этом форуме

1.3. Оставляете 3-5 осмысленных сообщений в любых активных темах на ваш выбор, т.е. включаетесь в дискуссию как заинтересованный пользователь

По итогам первого этапа предоставляете отчёт в виде: аккаунта на форуме (логина/пароля), ссылок на ваши первые сообщения на форуме.

2 этап (он выполняется через месяц и оплачивается отдельно):

2.1. Возвращаетесь на форум и пишите там ещё парочку сообщений в разных темах

2.2. В какой-то из тем (наиболее подходящей для этого), пишите сообщение рекомендательного характера, и в нём уже ставите ссылку на один из тех сайтов, которые мы будем пиарить

Для вашего удобства этапы оплачиваются отдельно.

Пожалуйста, в отклике укажите:

а) Какая из указанных тематик вам ближе

б) Какой гонорар вы хотите за регистрацию и первичную прокачку 10 аккаунтов (1 этап)

в) Какой гонорар вы хотите за последующее размещение нескольких сообщений (2 этап)

Спасибо за ваш отклик.