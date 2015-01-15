Нужно поднять в выдаче контакта группу. В группе 11 т.ч. у конкурента в ТОП1 - 21т.ч. Нужны живые участники, жители России, от 17-25 лет. Пишите цены, сроки и методы. (Последний пункт важен, так как хотелось бы исключить вероятность ...
Регистрация на форумах, «прокачка», написание постов со ссылками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Требуется поработать отрекомендовать услуги нескольких сайтов на тематических форумах. Действовать нужно в два этапа:
1 этап:
1.1. Вы находите форум по заданной теме (в основном у нас два больших направления: медицина/здоровье и стройматериалы/строительство), на котором пользователям разрешено оставлять активные ссылки в постах (а не только в профилях)
1.2. Регистрируйтесь на этом форуме
1.3. Оставляете 3-5 осмысленных сообщений в любых активных темах на ваш выбор, т.е. включаетесь в дискуссию как заинтересованный пользователь
По итогам первого этапа предоставляете отчёт в виде: аккаунта на форуме (логина/пароля), ссылок на ваши первые сообщения на форуме.
2 этап (он выполняется через месяц и оплачивается отдельно):
2.1. Возвращаетесь на форум и пишите там ещё парочку сообщений в разных темах
2.2. В какой-то из тем (наиболее подходящей для этого), пишите сообщение рекомендательного характера, и в нём уже ставите ссылку на один из тех сайтов, которые мы будем пиарить
Для вашего удобства этапы оплачиваются отдельно.
Пожалуйста, в отклике укажите:
а) Какая из указанных тематик вам ближе
б) Какой гонорар вы хотите за регистрацию и первичную прокачку 10 аккаунтов (1 этап)
в) Какой гонорар вы хотите за последующее размещение нескольких сообщений (2 этап)
Спасибо за ваш отклик.
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