Надо помочь вписать кнопки (приложения) FB

В файле я показала образец, что имею ввиду - слева на страницах Facebook есть возможность поставить кнопки-приложения. У нас 3-4 кнопки - вот их нужно установить и вписать гиперсслыки на них.

Нужен исполнитель, который умеет это делать - я в Facebook не умею это делать и некогда разбираться.