Надо помочь вписать кнопки (приложения) FB

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В файле я показала образец, что имею ввиду - слева на страницах Facebook есть возможность поставить кнопки-приложения. У нас 3-4 кнопки - вот их нужно установить и вписать гиперсслыки на них.

Нужен исполнитель, который умеет это делать - я в Facebook не умею это делать и некогда разбираться.

9 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад