Помощь в продвижении украинского форума о заработке

Здравствуйте, нужен человек который понимает как продвигать форум в Украине.

AdWords, Direct, Kadam и другие ресурсы уже использовать, потрачено немного денег, а результата еще меньше.

Покупал баннеры на украинских форумах, результат тот же.

Сейчас на форуме 50 человек, активных 3.

И то регистрировались после покупки таргетинга вконтакте.

В общем нужен специалист, который поможет найти целевую аудиторию для форума любыми способами, кроме ботов.