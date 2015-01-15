Ведение группы в контакте, фейсбуке

Необходим человек, который имеет базовые навыки работы в социальных сетях Одноклассники и Фейсбук И который будет продвигать группу по уже систематизированной методике. Вот собственно она: - Первичное наполнение группы и аккаунта (все наполнение можно взять из уже отработанной ...