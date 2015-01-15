Ведение группы в контакте, фейсбуке

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть необходимость в ведении группы и мероприятий в соцсетях, создание контекстных постов, конкурсы и продвижение группы.

нужны примеры и цена работы

Групп и мероприятий 4 (женский фестиваль, спортивное мероприятие, благотворительный вечер, еще спортивное мероприятие), на данный момент, в этом месяце есть потребность в продвижении

вот этих мероприятий

https://www.facebook.com/events/568520666576688/?s...

http://vk.com/tmnchampionship2015

http://vk.com/sportoffice72

9 лет назад
Kenga-and-little
Гуля 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад