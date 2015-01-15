Продвижение группы в контакте

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок251 просмотр
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Необходимо продвинуть группу в контакте https://vk.com/nk_malinaclub завлечь народ из нашего города Братск, Иркутская область. Подобрать по возрасту от 18 до 30. 2000 человек.

9 лет назад
StrikeBratsk
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад