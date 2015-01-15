Продвижение группы в контакте

Нужно поднять в выдаче контакта группу. В группе 11 т.ч. у конкурента в ТОП1 - 21т.ч. Нужны живые участники, жители России, от 17-25 лет. Пишите цены, сроки и методы. (Последний пункт важен, так как хотелось бы исключить вероятность ...
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Необходимо продвинуть группу в контакте https://vk.com/nk_malinaclub завлечь народ из нашего города Братск, Иркутская область. Подобрать по возрасту от 18 до 30. 2000 человек.
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