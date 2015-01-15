Продвижение в соц. сетях ОД и ФБ по нашей методике

Необходим человек, который имеет базовые навыки работы в социальных сетях Одноклассники и Фейсбук

И который будет продвигать группу по уже систематизированной методике.

Вот собственно она:

- Первичное наполнение группы и аккаунта (все наполнение можно взять из уже отработанной группы в ВК - фото, посты и пр.)

- Выделение целевой аудитории по заданному таргетингу (заранее определены тематики и регион), т.е. вы находите этих людей

- Добавляете в друзья только при условии наличия фотографий у владельца подтверждающих отношение к нашей целевой аудитории (владельцы домашних животных)

- После одобрения заявки в друзья отправляем в ЛС уникальное торговое предложение (предлагаем попробовать нашу услугу на выгодных условиях)

- Если клиент соглашается, согласовываем время и записываем его в систему (очень простая форма по оформлению заказа уже на стороннем сайте)

Дополнительно отвечаем на вопросы в ЛС от всех людей + отвечаем на комментарии и вопросы в группе, в аккаунте, к фотографиям.

Сразу замечу, экспертом в сфере быть не обязательно. Начальные знания для ответов на вопросы мы дадим

Примерная занятость по 1 часу на одну соц. сеть в день

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки