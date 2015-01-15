Пользователи в паблик Вконтакте.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок211 просмотров
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Добрый день, коллеги!

Необходимо привлечь 10 000 живых активных пользователей (не офферов) в паблик Вконтакте.

9 лет назад
boykov
Павел 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад