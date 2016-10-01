Добавление фраз в новости DLE

В общем суть работы такая

Есть определенное кол-во новостей и есть 3 доп поля h1, h2, h3 в виде списка (в каждой разное кол-во значений)

В каждом доп поле есть свои значения (например: текст 1, текст 2, текст 3)

Изначально эти все поля пустые в новостях

Надо сделать чтоб при добавлении новости, эти все поля автоматически заполнялись, при этом значения следующей новости чтоб не совпадали со значениями предыдущей. Например:

Новость 1: h1(Текст 1) + h2(Текст 1) + h3(Текст 1)

Новость 2: h1(Текст 1) + h2(Текст 2) + h3(Текст 1)

Новость 3: h1(Текст 1) + h2(Текст 3) + h3(Текст 1)

Новость 4: h1(Текст 1) + h2(Текст 4) + h3(Текст 2)

Новость 5: h1(Текст 1) + h2(Текст 1) + h3(Текст 2)

и т.д,