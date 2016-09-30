Выполнить интеграцию верстки в движок(Joomla).

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://kean.16mb.com/buro/ 

– первая страница. 

Остальные покажу исполнителю 

Всего 7 страниц.

пишем скайпы , цены , сроки , 

Просьба , кто просит предоплату , не писать!

Joomla
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад