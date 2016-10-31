Доработка и наполнение сайта на Битриксе

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки135 просмотров
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Необходимо  на главной странице сайта новостроек novostroi-nsk.ru создать 12-15 карточек ЖК (жилых комплексов) и добавить в них 50 квартир. 

p.s. приветствуется нормальный рабочий процесс без "пропадания" на день-два, затяжек ответов и исполнения. Возможно долгосрочное сотрудничество

7 лет назад
Vladeymir8
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
itlabs
Денис 
36 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Сделано все хорошо.
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