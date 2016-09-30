Доработка плагина WORDPRESS для WOOCOMMERCE

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки123 просмотра
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Есть готовый плагин woocommerce-bulk-variations, необходима его доработка.

Подробнее тут https://docs.google.com/document/d/1mxQ0T9JuKbn-QKQP2hKxAwnjW1vKiD0SY6SZUXcJQuQ/edit?usp=sharing

WordPressWooCommerce
7 лет назад
dalesoft
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад