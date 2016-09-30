Доработка плагина WORDPRESS для WOOCOMMERCE

В общем суть работы такая Есть определенное кол-во новостей и есть 3 доп поля h1, h2, h3 в виде списка (в каждой разное кол-во значений) В каждом доп поле есть свои значения (например: текст 1, текст 2, текст ...
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Есть готовый плагин woocommerce-bulk-variations, необходима его доработка.
Подробнее тут https://docs.google.com/document/d/1mxQ0T9JuKbn-QKQP2hKxAwnjW1vKiD0SY6SZUXcJQuQ/edit?usp=sharing
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