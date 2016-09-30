Работа с Bitrix-ом

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок154 просмотра
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Внести небольшие изменения в ядро CMS Bitrix. Подробности кандидату.

7 лет назад
epinanovigor
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад