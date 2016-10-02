Оптимизация Wordpress + помощь в подборе сервера

Доброго времени суток! Ищу человека, который сможет настроить сайт с суточной посещаемостью в 40,000 уников. Сайт должен быстро грузится и стабильно работать. Так же нужна помощь в подборе и настройке сервера.

Текущие показатели:

Скорость загрузки

http://r.h-t.co/ru/545b58e9-4587-e611-80c2-0003ff7328cc

Гугл девелоперс:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fjamlite.com%2Fzvezda-seriala-spletnitsy-blejk-lajvli-stala-mamoj-vo-vtoroj-raz%2F

Убедительная просьба, если вы не работали с сайтами с большой посещаемостью, не тратьте ваше время, за попытки что-то исправить, я не плачу. Оплата за результат.