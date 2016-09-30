Доработка сайта на MODx Evo

Есть сайт на MODx Evo. Нужно добавить на него вот такую форму http://take.ms/SEybP

Когда пользователь вводит свой номер и отправляет форму нужно обращаться к API оператора связи Sipnet и

заказывать соединение нашего сотрудника с указанным номером (услуга callback).

Документация:

https://wiki.sipnet.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_CallBack

Кроме того, необходимо разработать модуль управления данным функционалом:

Нужно поле для ввода номера телефона сотрудника.

Возможность смены статуса (онлайн / оффлайн) - когда сотрудник оффлайн убирать с сайта эту форму.

Так же необходима возможность выставлять расписание отображения формы, например показывать её с пн по пт с 9.00 до 18.00.

При удачном опыте сотрудничества, возможны дальнейшие заказы по доработке данного функционала и развития сайта вцелом.