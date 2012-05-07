нужно создать два шаблока под Wordpress

по ссылкам ниже уже есть готовый дизайн его надо будет не много изменить

в шаблоне Experimental Page Layout Inspired by Flipboard надо будет доавить ;

1 добавить подобный тул бар в самом низу http://cdn.freebiesbug.com/wp-content/uploads/2013/10/menu-icon-css-tansform-580x400.jpg

2 добавить в верхнем углу такое менью http://www.cssdrive.com/elements/webeffectual.gif

3 доработать дизанй под все устройства

4 добавить визулный редактор

5 сзделать выгруску полных новостей через ajax или просто упростить каким то другим способом

оставляите ваши контакты для связи, и казываите свою цену.

PS; оплата после того как я увижу готовую работу, потому что сликгом много меня пытались кинуть на денги на этом сайте, так что те кто разводят проходим мимо

http://tympanus.net/codrops/2012/05/07/experimental-page-layout-inspired-by-flipboard/

http://tympanus.net/codrops/2012/12/11/fullscreen-pageflip-layout/