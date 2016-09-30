Osclass city_area

[b]Задачи:[/b] Доработка темы и плагинов сайта, техническая поддержка [b]Что нужно уметь:[/b] [list][*]Php/mysql/js/jquery/css/html [*]Создавать/редактировать темы [*]Создавать/редактировать плагины[/list][b] Дополнительные навыки:[/b] [list][*]Опыт работы с плагином woocommerce [*]Базовые навыки работы с git [*]Базовый английский [/list] [b]Загрузка:[/b] около 10 ч/неделю [b]Оплата:[/b] 7$/ч
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задача такая есть движок Osclass есть ввод страны, региона и городовые это вводиться через адмнку. так же есть поле city area нужно сделать его выпадающем чтоб выводил метро города который выбран
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