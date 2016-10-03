Верстальщик-сборщик Джумла

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки496 просмотров
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Добрый день

Ищу специалиста для сопровождения и создания новых проектов на ЦМС Джумла.

Требования:

1) Наличие скайп и возможность общаться голосом

2) Опыт в создании сайтов, знание модулей.

3) Ответственность - соблюдение указанных сроков

4) Умение и желание проверять собственную работу.

Оплата за все виды работ ВЫСОКАЯ.

Единственный способ связи со мной Skype mudrez2005. Всем кто напишет в проекте - отказ.

7 лет назад
Mudrez
Игорь 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад