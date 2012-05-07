Интеграция шаблона MODX revo

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки169 просмотров
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Нужен специалист по modx.

Необходимо интегрировать готовую верстку на двиг... детали исполнителю.

MODX
7 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
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