Поправить навигацию на сайте [wordpress]

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Системы управления (CMS)Завершен7 заявок289 просмотров
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Из за настроек есть проблемы в формировании ulr на сайте. Необходимо поправить ошибки. Более подробно в ЛС.

WordPress
7 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
mitek_1827_k
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Удивительное сотрудничество было с Егором Шмакоткиным. В силу специфики своей работы, я не всегда сама веду проекты и поручаю своим коллегам вести диалог с исполнителем минуя передаточное звено в виде меня, так же было и с этим проектом. Общаясь в ICQ мой коллега попросил дать список работ, которые Егор сделал по сайту. Внятно объяснить, что было сделано Егор не мог с -надцатой попытки, а на вопрос: почему ссылки, которые необходимо было исправить, стали неработоспособны Егор написал, что (цитирую дословно из переписки): " ЕГОРУША (17:29:08 5/10/2016) Сразу бы указала, что на функциональность ссылок надо смотреть ..." Я была в шоке, когда увидела эту переписку. Егор мало того, что сломал работоспособность сайта, так ещё стал писать матом мне в личных сообщениях, в ICQ и гадости на сайте. Никому не рекомендую работать с Егором Шмакоткиным: не обладает необходимыми знаниями, не может прямо написать, что не справится и что самое важное - неадекватен в общении.
Заказчиком не были выполнены обязательства по договору, а именно, в установленные в договоре сроки заказчик не осуществил осмотр результата работ и фактически не осуществил осмотр работы вообще (а неуполномоченный заказчиком представитель приступил к осмотру нарушив сроки выполнения обязательств по договору). Заказчик в установленные в договоре сроки не выявил недостатков в результатах и не предоставил их перечень исполнителю, не предоставил срок исполнителю на их устранение, передал без согласования с исполнителем выполнение обязательств по договору неуполномоченному третьему лицу, которое без достаточных полномочий передало выполнение работ по договору 3-м лицам без уведомления исполнителя об этом и отказалось от выполнения обязательств по договору подряда в одностороннем порядке и расторгло договор с исполнителем.
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