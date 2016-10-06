Поправить навигацию на сайте [wordpress]

Устранить ошибки на сайте [url=https://goo.gl/2NoXyR]goo.gl/2NoXyR[/url] связаные с модулем Cackle (см. скриншот ошибки). Ошибку которая приводит к записи в файле PDOErrors.txt следующих строк: General errorSQLSTATE[HY000]: General errorSQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'user_agent'SQLSTATE[42S21]: Также исправить остальные ошибки, которые записаны в ...
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Из за настроек есть проблемы в формировании ulr на сайте. Необходимо поправить ошибки. Более подробно в ЛС.
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