mitek_1827_k

Удивительное сотрудничество было с Егором Шмакоткиным. В силу специфики своей работы, я не всегда сама веду проекты и поручаю своим коллегам вести диалог с исполнителем минуя передаточное звено в виде меня, так же было и с этим проектом. Общаясь в ICQ мой коллега попросил дать список работ, которые Егор сделал по сайту. Внятно объяснить, что было сделано Егор не мог с -надцатой попытки, а на вопрос: почему ссылки, которые необходимо было исправить, стали неработоспособны Егор написал, что (цитирую дословно из переписки): " ЕГОРУША (17:29:08 5/10/2016) Сразу бы указала, что на функциональность ссылок надо смотреть ..." Я была в шоке, когда увидела эту переписку. Егор мало того, что сломал работоспособность сайта, так ещё стал писать матом мне в личных сообщениях, в ICQ и гадости на сайте. Никому не рекомендую работать с Егором Шмакоткиным: не обладает необходимыми знаниями, не может прямо написать, что не справится и что самое важное - неадекватен в общении.