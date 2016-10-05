mitek_1827_k

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Отзывы заказчиков
$10
2 балла
9 лет назад
WordPress
Удивительное сотрудничество было с Егором Шмакоткиным. В силу специфики своей работы, я не всегда сама веду проекты и поручаю своим коллегам вести диалог с исполнителем минуя передаточное звено в виде меня, так же было и с этим проектом. Общаясь в ICQ мой коллега попросил дать список работ, которые Егор сделал по сайту. Внятно объяснить, что было сделано Егор не мог с -надцатой попытки, а на вопрос: почему ссылки, которые необходимо было исправить, стали неработоспособны Егор написал, что (цитирую дословно из переписки): " ЕГОРУША (17:29:08 5/10/2016) Сразу бы указала, что на функциональность ссылок надо смотреть ..." Я была в шоке, когда увидела эту переписку. Егор мало того, что сломал работоспособность сайта, так ещё стал писать матом мне в личных сообщениях, в ICQ и гадости на сайте. Никому не рекомендую работать с Егором Шмакоткиным: не обладает необходимыми знаниями, не может прямо написать, что не справится и что самое важное - неадекватен в общении.
Ответный отзыв
Заказчиком не были выполнены обязательства по договору, а именно, в установленные в договоре сроки заказчик не осуществил осмотр результата работ и фактически не осуществил осмотр работы вообще (а неуполномоченный заказчиком представитель приступил к осмотру нарушив сроки выполнения обязательств по договору). Заказчик в установленные в договоре сроки не выявил недостатков в результатах и не предоставил их перечень исполнителю, не предоставил срок исполнителю на их устранение, передал без согласования с исполнителем выполнение обязательств по договору неуполномоченному третьему лицу, которое без достаточных полномочий передало выполнение работ по договору 3-м лицам без уведомления исполнителя об этом и отказалось от выполнения обязательств по договору подряда в одностороннем порядке и расторгло договор с исполнителем.