Настройка системы бюджетирования Бит.Финанс

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок159 просмотров
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Ищется исполнитель для участия в проекте по внедрению системы бюджетирования на основе Бит.Финанс.

Заказчик - гостиничный бизнес.

Требования к исполнителю:

  • Знание платформы Бит.Финанс
  • Опыт управления проектами и внедрения систем.
  • Опыт внедрений прикладных решений на базе 1С.
  • Знание основ бухгалтерского учета.
На реализацию проекта выделен бюджет, подробности при личном общении.
7 лет назад
kirillgrigorov
Россия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад