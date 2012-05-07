Настройка системы бюджетирования Бит.Финанс

Устранить ошибки на сайте [url=https://goo.gl/2NoXyR]goo.gl/2NoXyR[/url] связаные с модулем Cackle (см. скриншот ошибки). Ошибку которая приводит к записи в файле PDOErrors.txt следующих строк: General errorSQLSTATE[HY000]: General errorSQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'user_agent'SQLSTATE[42S21]: Также исправить остальные ошибки, которые записаны в ...
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Ищется исполнитель для участия в проекте по внедрению системы бюджетирования на основе Бит.Финанс.
Заказчик - гостиничный бизнес.
Требования к исполнителю:
- Знание платформы Бит.Финанс
- Опыт управления проектами и внедрения систем.
- Опыт внедрений прикладных решений на базе 1С.
- Знание основ бухгалтерского учета.
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