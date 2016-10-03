Конвертировать 7 bootstrap-страниц на страницы под WordPress

Добрый день, нужен программист под опенкарт (ocStore 2) (действительно хорошо разбирающийся в нем). 1. Необходимо будет добавить пару пунктов в админке для товаров, по примеру Опций (или же реализовать на опциях, как удобнее будет) и подключить ...