Нужно натянуть верстку на вордпресс движок danieru.bget.ru [url=https://vk.com/whatev3ryoulike]vk.com/whatev3ryoulike[/url] Срок 1 день Никаких предоплат
Конвертировать 7 bootstrap-страниц на страницы под WordPress
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Сделать из 7 bootstrap-страниц готовые страницы для загрузки под WordPress.
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