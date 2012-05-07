Требуется WORDPRESS мастер

Необходимы доработки компонента на WP. Требуется начальный уровень английского, так как ТЗ на английском. Подробности вышлю на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно натянуть верстку на вордпресс движок
Срок 1 день
Никаких предоплат
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