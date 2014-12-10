may7

Александр may7

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать лендинг по шаблону

    $10

    Тех задание 5 1)Исправить заголовок: МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТА БЕЛЬЯ+УДОБНАЯ ФОРМА ХРАНЕНИЯ ДОМА 2)Фон таймера и формы заявки сделать таким по цвету, чтобы текст хорошо читался 3)Эту строку текста в блоке «Почему у ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Довести лендингдо ума-4

    $5

    Тех задание 4 1)Настроить кнопки,(обратный звонок и оформить заказ чтобы при нажатии почта приходила на [email protected] 2)Подвязать этот ролик : http://youtu.be/BfWRHCfgAhM?list=UUStTEKYhzD-aQSxtNz8thug 3)Вставить блоки:Наши гарантии,как мы работает,Наши преимущества(они уже ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Довести лендинг до ума-3

    $5

    Тех задание №3 1)Необходимо вставить скрипт галереи фото(чтобы на лендинг можно было загрузить 13 фото,которые бы можно было смотреть в увеличенном виде.Первоначально фото в миниатюре,а при щелчке курсором увеличиваются) 2)Нужно дополнительно добавить ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка лендинга до ума-2

    $6

    Тех задание #2 1) Добавить таймер отсчета обратного времени (до окончания акции осталась 7 дней) над формой заявки и в самый низ под кнопку «Оформить заявку» 2) Добавить в форму заявки следующие поля Выбирите ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка лендинга до ума

    $6

    Добрый день! Мне необходимо выполнить следующий объем работ: 1) Запустить функцию отправки заявки с сайта на указанный email 2) Чтобы скрипт заявки проверял на правильность заполнения поля:Телефон 3) Чтобы после отправки заявки появлялось сообщение:Ваша ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

mrkoste
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать лендинг по шаблону
Хорошая постановка цели. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
В этот раз были сорваны сроки.нужен контроль над исполнением.Вообщем нужно терпение тк не всегда все с первого разу исполняется.Но работу свою знает,да и цены невысокие.Поэтому если бюджет ограничен и сроки не горят,тогда можете выбирать
Ответный отзыв
mrkoste
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Довести лендингдо ума-4
Хорошо поставленная задача! Своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.
Ребята,обратите внимание на этого парня!Не смотря на возвраст он разбирается очень хорошо в теме.Я заказывал у Кости доработку лендинга.Его работа превзошла мои ожидания на 200%!Он не только все выполнил своевременно(это важный показатель),но и улучшил вариант моего лендинга!Этот парень настоящий трудяга,который работал над задачей 8!!!часов без перерыва,доводя до совершенства свою работу.Его креативность улучшила внешний вид моего лендинга,и самое главное сделала его проще для клиента в использовании.А такие вещи повышают продажи.Костя,если ты прочитаешь мой отзыв,то от души благодарю тебя за великолепно проделанную работу!!!!
Ответный отзыв
dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Доработка лендинга до ума
Все на уровне.
Парнишка знает толк в том,что делает!Внимательно все выслушал,принял комментарии и доработал.Молодец,работает на результат!Я доволен проделанной работой.Буду и дальше с ним сотрудничать.Дмитрий,благодарю!!!!!
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