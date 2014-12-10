Тех задание 5 1)Исправить заголовок: МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТА БЕЛЬЯ+УДОБНАЯ ФОРМА ХРАНЕНИЯ ДОМА 2)Фон таймера и формы заявки сделать таким по цвету, чтобы текст хорошо читался 3)Эту строку текста в блоке «Почему у ...
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Тех задание 4 1)Настроить кнопки,(обратный звонок и оформить заказ чтобы при нажатии почта приходила на [email protected] 2)Подвязать этот ролик : http://youtu.be/BfWRHCfgAhM?list=UUStTEKYhzD-aQSxtNz8thug 3)Вставить блоки:Наши гарантии,как мы работает,Наши преимущества(они уже ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Тех задание №3 1)Необходимо вставить скрипт галереи фото(чтобы на лендинг можно было загрузить 13 фото,которые бы можно было смотреть в увеличенном виде.Первоначально фото в миниатюре,а при щелчке курсором увеличиваются) 2)Нужно дополнительно добавить ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Тех задание #2 1) Добавить таймер отсчета обратного времени (до окончания акции осталась 7 дней) над формой заявки и в самый низ под кнопку «Оформить заявку» 2) Добавить в форму заявки следующие поля Выбирите ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $6
Добрый день! Мне необходимо выполнить следующий объем работ: 1) Запустить функцию отправки заявки с сайта на указанный email 2) Чтобы скрипт заявки проверял на правильность заполнения поля:Телефон 3) Чтобы после отправки заявки появлялось сообщение:Ваша ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад