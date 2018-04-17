Парсер сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок152 просмотра
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Приветствую!

У меня сайт на WP, на него нужно парсить товары с другого сайта,  и проверять каждые (5-10 минут) нет ли изменений на сайте источника.

6 лет назад
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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