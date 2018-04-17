Миграция с insales на bitrix

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Добрый день всем!  

Необходимо сделать перенос интернет-магазина teambook2.ru с CMS Insales на CMS Bitrix.  

1 к 1, со всеми товарами, функционалом, ссылками, структурой. Магазин в 80% готовности, чек-аути оплата не прикручены.  

Интересуют ориентировочная стоимость и сроки работ, которые вы можете предложить.  

При удачном переносе  периодические тех. доработки и поддержка.

6 лет назад
adv2005
58 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад