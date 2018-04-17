Миграция с insales на bitrix

Необходим хороший Php программист, так как, модуль пишется для простого самописного движка. Это не фреймворк. И не распространённый движек, то есть никаких готовых модулей на него не нацепить. Ни каких комментариев в коде тоже нету ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем!
Необходимо сделать перенос интернет-магазина teambook2.ru с CMS Insales на CMS Bitrix.
1 к 1, со всеми товарами, функционалом, ссылками, структурой. Магазин в 80% готовности, чек-аути оплата не прикручены.
Интересуют ориентировочная стоимость и сроки работ, которые вы можете предложить.
При удачном переносе периодические тех. доработки и поддержка.
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