Php кодер для написания модуля.

Необходим хороший Php программист, так как, модуль пишется для простого самописного движка. Это не фреймворк. И не распространённый движек, то есть никаких готовых модулей на него не нацепить. Ни каких комментариев в коде тоже нету +)). То есть писать придётся на чистом php + mysql.

Если кратко то:

Модуль уже начинал писать один программист и написал основу. То есть некая структура, или конструкция, где создаются объекты (странички со своим id , текстовым содержимым и определённым набором фильтров)

Теперь же к этой структуре модуля необходимо дописать такие вещи как:

1 Подключить к объектам собственную фотогалерею (или же подгрузчик) и сделать для нее некоторые (не сложные настройки. Размеры. Вывести их в админке)

2 Калькулятор доп. Опций. В админке, к объекту, должны добавляться некие поля (доп. опции) а впоследствии , на сайте, числовое содержимое этих полей должно калькулироваться и отсылаться на почту.

3 Комплектации. То же некие поля с содержимым только немного проще (не калькулируются и ни куда не отправляются)

4 Ну и две формы отправки на почту. Одна простая как бревно. Вторая немного сложнее, в неё будут подставляться результаты калькулирования доп. Опций.

Более подробное описание задач в техническом задании. (прикреплено к проекту)

Сайт пример с которого пишем:

http://www.architekrym.ru/project/a195

http://www.architekrym.ru/project

Сайт на котором ведётся разработка:

http://vegas2.0.e-vds.ru/project/

Жду от Вас предложение цены и сроков.

Предоплаты не делаю. Оплата по факту. Единственное что можно, это условно разделить задачу на части и оплачивать соответственно частями по факту.