Php кодер для написания модуля.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим хороший Php программист, так как, модуль пишется для простого самописного движка. Это не фреймворк.  И не распространённый движек, то есть никаких готовых модулей на него не нацепить. Ни каких комментариев в коде тоже нету +)). То есть писать придётся на чистом php + mysql. 

Если кратко то: 

Модуль уже начинал писать один программист и написал основу. То есть некая структура, или конструкция, где создаются объекты (странички со своим id , текстовым содержимым и определённым набором фильтров) 

Теперь же к этой структуре модуля необходимо дописать такие вещи как: 

1 Подключить к объектам собственную фотогалерею (или же подгрузчик) и сделать для нее некоторые (не сложные настройки. Размеры. Вывести их в админке) 

2 Калькулятор доп. Опций.  В админке, к объекту,  должны добавляться некие поля (доп. опции) а впоследствии , на сайте, числовое содержимое этих полей должно калькулироваться и отсылаться на почту. 

3 Комплектации. То же некие поля с содержимым только немного проще (не калькулируются и ни куда не отправляются) 

4 Ну и две формы отправки на почту. Одна простая как бревно. Вторая немного сложнее, в неё будут подставляться результаты калькулирования доп. Опций. 

Более подробное описание задач в техническом задании. (прикреплено к проекту) 

Сайт пример с которого пишем: 

http://www.architekrym.ru/project/a195

http://www.architekrym.ru/project

Сайт на котором ведётся разработка: 

http://vegas2.0.e-vds.ru/project/

Жду от Вас предложение цены и сроков. 

Предоплаты не делаю. Оплата по факту. Единственное что можно, это условно разделить задачу на части и оплачивать соответственно частями по факту.

PHP
6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день