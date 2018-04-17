Php кодер для написания модуля.

Всем добрый день. Нужно доработать симуляцию матчей. Когда матч симулируется системой не происходит замен. Нужно это исправить. Подробности в лс сайта Движок Twig
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим хороший Php программист, так как, модуль пишется для простого самописного движка. Это не фреймворк. И не распространённый движек, то есть никаких готовых модулей на него не нацепить. Ни каких комментариев в коде тоже нету +)). То есть писать придётся на чистом php + mysql.
Если кратко то:
Модуль уже начинал писать один программист и написал основу. То есть некая структура, или конструкция, где создаются объекты (странички со своим id , текстовым содержимым и определённым набором фильтров)
Теперь же к этой структуре модуля необходимо дописать такие вещи как:
1 Подключить к объектам собственную фотогалерею (или же подгрузчик) и сделать для нее некоторые (не сложные настройки. Размеры. Вывести их в админке)
2 Калькулятор доп. Опций. В админке, к объекту, должны добавляться некие поля (доп. опции) а впоследствии , на сайте, числовое содержимое этих полей должно калькулироваться и отсылаться на почту.
3 Комплектации. То же некие поля с содержимым только немного проще (не калькулируются и ни куда не отправляются)
4 Ну и две формы отправки на почту. Одна простая как бревно. Вторая немного сложнее, в неё будут подставляться результаты калькулирования доп. Опций.
Более подробное описание задач в техническом задании. (прикреплено к проекту)
Сайт пример с которого пишем:
http://www.architekrym.ru/project/a195
http://www.architekrym.ru/project
Сайт на котором ведётся разработка:
http://vegas2.0.e-vds.ru/project/
Жду от Вас предложение цены и сроков.
Предоплаты не делаю. Оплата по факту. Единственное что можно, это условно разделить задачу на части и оплачивать соответственно частями по факту.
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