Настроить JavaScript и выложить на хостинг

Веб-программированиеЗавершен3 заявки225 просмотров
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Имеется небольшой JavaScript код (в файле html).

Код выполняет простое действие.

Необходимо это действие зациклить (чтобы прогнать действие через все переменные из массива).

Данные для массива хранятся в отдельном файле, нужно их оттуда подгружать.

Затем эту страницу надо загрузить на хостинг и настроить node.js, чтобы код работал на сервере 24/7 без необходимости использовать браузер.

Жду ваших предложений с указанием срока/цены.

Код вышлю по запросу.

Javascript
6 лет назад
lionfish
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dedarm
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$40
3 дня
Арман писал для меня скрипт на JavaScript. Сделал все быстро, в сроки. Общался четко и по делу. Рекомендую его как подрядчика. Спасибо большое, Арман!
Открытый и очень приятный Человек. Рекомендую всем. Спасибо Вам, Ирина!
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