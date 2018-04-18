Настроить JavaScript и выложить на хостинг

Здравствуйте! Надо настроить плагин polylang (бесплатный). Поставили плагин, но почему то удалились данные с главной страницы и меню другое стало. Сделали деактивацию плагина и данные опять отображаются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется небольшой JavaScript код (в файле html).
Код выполняет простое действие.
Необходимо это действие зациклить (чтобы прогнать действие через все переменные из массива).
Данные для массива хранятся в отдельном файле, нужно их оттуда подгружать.
Затем эту страницу надо загрузить на хостинг и настроить node.js, чтобы код работал на сервере 24/7 без необходимости использовать браузер.
Жду ваших предложений с указанием срока/цены.
Код вышлю по запросу.
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