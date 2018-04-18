Настроить JavaScript и выложить на хостинг

Имеется небольшой JavaScript код (в файле html).

Код выполняет простое действие.

Необходимо это действие зациклить (чтобы прогнать действие через все переменные из массива).

Данные для массива хранятся в отдельном файле, нужно их оттуда подгружать.

Затем эту страницу надо загрузить на хостинг и настроить node.js, чтобы код работал на сервере 24/7 без необходимости использовать браузер.

Жду ваших предложений с указанием срока/цены.

Код вышлю по запросу.