Настроить плагин Wordpress

Приветствую! У меня сайт на WP, на него нужно парсить товары с другого сайта, и проверять каждые (5-10 минут) нет ли изменений на сайте источника.
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Здравствуйте! Надо настроить плагин polylang (бесплатный). Поставили плагин, но почему то удалились данные с главной страницы и меню другое стало. Сделали деактивацию плагина и данные опять отображаются.
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