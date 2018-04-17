Продвинутый внутренний счет на Bitrix

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Нужно создать форму зачисления валюты на внутренний счет с такими функциями:

- пользователь выбирает из списка валюту в которой будет оплачивать

- вводит сумму в поле

- жмет добавить, а дальше по стандартному сценарию через корзину

Можно прокачать стандартный компонент sale.account.pay или написать свой. Есть нюансы.

6 лет назад
dr_riddle
Эдвард 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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