Продвинутый внутренний счет на Bitrix

Нужно создать форму зачисления валюты на внутренний счет с такими функциями:

- пользователь выбирает из списка валюту в которой будет оплачивать

- вводит сумму в поле

- жмет добавить, а дальше по стандартному сценарию через корзину

Можно прокачать стандартный компонент sale.account.pay или написать свой. Есть нюансы.