Доработать опенкарт (opencart)

1. закрыть текст в статьях https://prnt.sc/j4xwjc - в телефоне закрываем последние четыре цифры, в email закрываем все знаки до собаки

2. Включить капчу на странице гостевого оформления заказа http://prntscr.com/iwpvc2

3. запретить регистрацию без подтверждения капчи http://prntscr.com/iymp7a

4. сделать передачу ключей для всех капч (форма заявки, заказ) из дефолтной формы http://prntscr.com/j4pxq6

5. запретить добавление в корзину одного товара больше одного раза

6. заменить в результатах быстрого поиска фразу "Воспользуйтесь точным поиском для этой запчасти" http://prntscr.com/izr2gm с ссылкой на фильтр

7. убрать в кабинете историю платежей http://prntscr.com/j22dda

8. сделать уменьшение иконок категории на главной странице prntscr.com/irgiiq при уменьшении экрана

9. Добавить в шапку количество всех товаров и дату последнего обновления http://prntscr.com/iw5qlv, решение здесь https://opencartforum.com/topic/105128-schyotchik-vseh-tovarov-na-sayte/

10. сделать в верхнем меню при уменьшении экрана статичный заголовок "Меню" (сейчас значение подгружается из H5)

11. Поставить якорь в заявке на главной странице на одну строку выше, чтобы при переходе был виден заголовок модуля

сайт https://goo.gl/dR9SCN, дефолтный шаблон, opencart 2.3

цену и срок пишите в проекте