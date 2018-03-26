Доработать опенкарт (opencart)

Есть одностраничник - на cms Битрикс, ред. Старт http://travel-tickets.ru/. Нужно реализовать (заменить существующую) форму отправки в соответствии с описанием: Поля, которые заполняются пользователем для подбора вариантов билетов: 1) интересующий маршрут 2) туда+обратно/в одну сторону 3) интересующие даты (гибкие или фиксированные) 4) прямой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. закрыть текст в статьях https://prnt.sc/j4xwjc - в телефоне закрываем последние четыре цифры, в email закрываем все знаки до собаки
2. Включить капчу на странице гостевого оформления заказа http://prntscr.com/iwpvc2
3. запретить регистрацию без подтверждения капчи http://prntscr.com/iymp7a
4. сделать передачу ключей для всех капч (форма заявки, заказ) из дефолтной формы http://prntscr.com/j4pxq6
5. запретить добавление в корзину одного товара больше одного раза
6. заменить в результатах быстрого поиска фразу "Воспользуйтесь точным поиском для этой запчасти" http://prntscr.com/izr2gm с ссылкой на фильтр
7. убрать в кабинете историю платежей http://prntscr.com/j22dda
8. сделать уменьшение иконок категории на главной странице prntscr.com/irgiiq при уменьшении экрана
9. Добавить в шапку количество всех товаров и дату последнего обновления http://prntscr.com/iw5qlv, решение здесь https://opencartforum.com/topic/105128-schyotchik-vseh-tovarov-na-sayte/
10. сделать в верхнем меню при уменьшении экрана статичный заголовок "Меню" (сейчас значение подгружается из H5)
11. Поставить якорь в заявке на главной странице на одну строку выше, чтобы при переходе был виден заголовок модуля
сайт https://goo.gl/dR9SCN, дефолтный шаблон, opencart 2.3
цену и срок пишите в проекте
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