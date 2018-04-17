Установка и настройка системы автоматизации iiko

Есть одностраничник - на cms Битрикс, ред. Старт http://travel-tickets.ru/. Нужно реализовать (заменить существующую) форму отправки в соответствии с описанием: Поля, которые заполняются пользователем для подбора вариантов билетов: 1) интересующий маршрут 2) туда+обратно/в одну сторону 3) интересующие даты (гибкие или фиксированные) 4) прямой ...
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