Расширение функционала сайта

Подробное ТЗ: Необходимо настроить иконку для папки с помощью скрытого файла "desktop.ini" таким образом, чтобы обращение за этой иконкой было непосредственно с нашего сайта, при этом на нашем сайте мне надо будет пояснить, какой html-код необходимо ...