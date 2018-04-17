Расширение функционала сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Нужно добавить на сайт следующие функции  

- автоматический и ручной выбор города  

- кредитный калькулятор  

- местоположение офиса на карте 

- seo оптимизация верстки для последующего наполнения текстами  

- правка некоторых блоков и форм, работа с меню, таблицами

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ 

6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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