PHP программист в стартап

$800
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок284 просмотра
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Студия Fireart Studio спешно разыскивает PHP программиста для помощи разработки и развития собственного продукта inssta.com. Для начала ищем удаленного разработчика, который будет работать в паре с лидом над развитием программной части продукта. 

Требования к кандидату:

- Middle PHP developer

- 2+ years of commercial experience

- Laravel or other framework knowledge

- HTML, CSS, JS

- Selenium webdriver experience would be a plus

- MySQL

Что мы предлагаем на самом входе:

- на период удаленной работы ЗП $800 c оплатой ежемесячно банковским переводом или на пейпал

- относительно гибкий график

- работаем в Slack + Trello + Jira с созвонами через скайп

- работа над развитием интересного работающего продукта с интеграциями Intercom, Braintreepayments, Mixpanel, Fullstory, Analytics

Что предполагается в перспективе если мы хорошо сработаемся:

- релокейт в Варшаву (Польша). По нашей стороне все необходимые документы, помощь с переездом, бонус по приезду "на ассимиляцию".

- ЗП $1600 + различные бонусы

- частная медицинская страховка

- оплата 50% спорта

- карьерный рост

- рабочее место состоящее из техники которая вам нужна и удобна для работы

- отличные коллектив

- миллиард чаёв, 10 видов свежемолотого кофе, несквик и вода всегда в неограниченной достувности в офисе

- офис недалеко от центра Варшавы

- организованное обучение польского языка 2 раза в неделю

Ваше резюме присылайте на почту [email protected]

PHP
6 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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