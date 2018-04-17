PHP программист в стартап

Есть одностраничник - на cms Битрикс, ред. Старт http://travel-tickets.ru/. Нужно реализовать (заменить существующую) форму отправки в соответствии с описанием: Поля, которые заполняются пользователем для подбора вариантов билетов: 1) интересующий маршрут 2) туда+обратно/в одну сторону 3) интересующие даты (гибкие или фиксированные) 4) прямой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Студия Fireart Studio спешно разыскивает PHP программиста для помощи разработки и развития собственного продукта inssta.com. Для начала ищем удаленного разработчика, который будет работать в паре с лидом над развитием программной части продукта.
Требования к кандидату:
- Middle PHP developer
- 2+ years of commercial experience
- Laravel or other framework knowledge
- HTML, CSS, JS
- Selenium webdriver experience would be a plus
- MySQL
Что мы предлагаем на самом входе:
- на период удаленной работы ЗП $800 c оплатой ежемесячно банковским переводом или на пейпал
- относительно гибкий график
- работаем в Slack + Trello + Jira с созвонами через скайп
- работа над развитием интересного работающего продукта с интеграциями Intercom, Braintreepayments, Mixpanel, Fullstory, Analytics
Что предполагается в перспективе если мы хорошо сработаемся:
- релокейт в Варшаву (Польша). По нашей стороне все необходимые документы, помощь с переездом, бонус по приезду "на ассимиляцию".
- ЗП $1600 + различные бонусы
- частная медицинская страховка
- оплата 50% спорта
- карьерный рост
- рабочее место состоящее из техники которая вам нужна и удобна для работы
- отличные коллектив
- миллиард чаёв, 10 видов свежемолотого кофе, несквик и вода всегда в неограниченной достувности в офисе
- офис недалеко от центра Варшавы
- организованное обучение польского языка 2 раза в неделю
Ваше резюме присылайте на почту [email protected]
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