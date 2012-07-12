Стенд для детского сада по электробезопасности

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Завершен5 заявок311 просмотров

Стенд "По электробезопасности"

Необходимо повторить рисунки как в примере, и подверстать в размер 1х0,9метра (горизонтально).

Качество печатное CMYK 250-300 dpi

Возможны незначительные поправки в отношении заголовка.

По опладе 600р за макет.

13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

holstart_ru
45 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$20
7 дней
Работали с Олей по стенду "Электробезопасность"! Работа проведена грамотно, легко и в срок, согласовали с первого раза. Отношения сложились легкие, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Грамотный и внимательный исполнитель. Всем рекомендую.
Все прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

holstart_ru
45 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад