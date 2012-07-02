Рисунки (предпроект) небольшого дома

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Завершен6 заявок248 просмотров

Нужны 3-4 рисунка дома. Один вид - разрез дома с планировкой и метражом комнат. 2-3 рисунка - внешний вид сбоку. дом простейший.

Нужно максимум до воскресенья. Подробности при переписке или по скайпу.

Примерные образца того, что должно получиться прилагаю.

13 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

4kostya4
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена прекрасноооо!!! Константин выполнил работу в очень сжатые сроки, при этом на высшем уровне. Очень доволен сотрудничеством!!!!
Отличный заказчик ! Четкое ТЗ,( выполнил работу без единого уточнения), быстрая связь, своевременная оплата!!! Одно удовольствие работать с такими, ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Заявки фрилансеров

4kostya4
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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