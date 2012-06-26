Необходимо сделать рисунок на тему "шоппинг". Примерные работы, которые понравились мне, в приложении (все рисунки с яндекса).

Самая классная, это где девушка в белом. Хочется тоже что-нибудь нежное и чтобы пакеты были не на первом плане, а как приложение. Если предложите что-нибудь свое - интересное, то с радостью рассмотрю. Сама не дизайнер, поэтому идей мало)))