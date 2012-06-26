Образец результата прилагаю. Нужно качественное, красивое изображение (psd/tif/png..), отрендерите модель или грамотно сделаете в Photoshop - неважно. Требуется похожее на прилагаемое, с тем же смыслом и цветовой гаммой, но отличиями, делающими изображение уникальным. Нужно ...
Отрисовка схемы проезда
Необходимо отрисовать схему проезда к заводу 1024x768.
Цвет либо черно-белый, либо цветной. (на схеме присутствуют такие элементы как: пруды, здания, ж/д и т.п)
Есть словесный портрет и пример расположения объектов для схемы.
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