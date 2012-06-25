Векторный город для шапки

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Закрыт18 заявок194 просмотра

Для сайта строительной компании – застройщика / агентства недвижимости нарисовать векторную шапку в минималистичном стиле, чтобы показать образ строящегося с утра до вечера города (высотки, домики, краны + одно здание морвокзала – чтобы было понятно, что это Сочи) Город может быть силуэтный, может быть стилизованный, но не пестрый. Нарисовать 5-7 видов цикла дня: рассвет, утро, день, вечер, ночь (звездное небо с луной). Из этого сделается анимированная смена картинок для шапки. Ширина – 1280px. Высота не более 170px.

13 лет назад
thinkbig
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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