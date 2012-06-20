5 персонажей зомби + 10 сменных гол. уборов

Нужно сделать обложку для Фейсбук-страницы. Коллаж. Здесь можно скачать фото: http://narod2.ru/disk/51571332001.0785ab8f07e6c4349af275b780b88111/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6.rar.html Из них надо сделать коллаж - примерно как здесь http://www.facebook.com/grigoreva.ov (если получится лучше - можно лучше :)) Оплата 100 руб.