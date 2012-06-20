В связи с очередным печальным опытом облома от работы с фрилансером, ищем талантливого и настойчивого кандидата доработать дизайн сайта бесплатных смс приколов smsgavnokia.com (старый вариант). Новый вариант, который дорабатываем здесь: http://elzone.net/test/smsgavnokia/smsgavnokia.html Пример обновлённого ...
5 персонажей зомби + 10 сменных гол. уборов
Нужно нарисовать 5 векторных персонажей зомби и сопутствующих 10 сменных головных уборов.
Сейчас разрабатывается level pack первой части флеш игры TNT Zombies: http://www.newgrounds.com/portal/view/595178
Стиль персонажей : мультяшный, забавный, комиксо-карикатурный..
Пример зомби (игровой размер) из прошлой части игры приведен в прикрепленном скриншоте.
Сроки по договоренности.
Референсы и ТЗ будут приведены в личной переписке.
Предлагайте свое ценовое предложение на данный проект.
Подробнее:
Виды зомби:
В скобочках будет указан головной убор, который будет свойственен текущему зомби.
1. Парень в футболке и шортах и с наушниками на голове (наушники).
2. Повар ( колпак повара).
3. Футболист (разное).
4. Стюардесса (пилотка).
5. Полицейский спецназ (шлем спецназа с очками).
Головные уборы:
небольшой колпак повара
пилотка (стюардесса)
ковбойская шляпа
наушники (на головные).
кепка (молодежная)
ушанка (русская)
солнечные очки
сомбреро
строительная каска
шлем спецназа с очками
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