Иллюстрация, имитация витража

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок194 просмотра

Необходимо создать иллюстрацию в технике прикрепленного файла. Герои иллюстрации пивовары или человек с кружкой пива. Стиль не карикатурный, больше от старинной фрески, витража. От выбранного исполнителя потребуется предварительный карандашный эскиз (оплачивается отдельно). Если в портфолио есть подобные работы, укажите пожалуйста ссылки.

13 лет назад
vivaart
57 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

liptonstars
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$26
2 дня

Заявки фрилансеров

liptonstars
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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