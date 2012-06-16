Рисунок от руки со слов заказчика

Задача: со слов одного человека от руки, в один цвет, зарисовать идеи будущего рекламного плаката в набросках (5-6 эскизов), потом эти эскизы довести более-менее детально (все также в один цвет) и передать нам.

Цель рисунков: согласование идей на совещании у руководства.

Не надо делать "шедевры" и картины со сверхдетальной проработкой, задача сделать так, чтобы была ясна идея и выглядело это прилично.

Пример идеи, которую надо рисовать: деревья, поляна заросшая бурьяном, но одна часть поляны и даже леса гладко "выбрита" огромной бритвой и надпись "наши бритвы справятся с любой растительностью"

Необходимо приехать к нам в офис 20 или 21 июня 2012:

г. Москва, ул. Краснопролетарская, 16

Прошу к откликам прикладывать ссылки на ваши рисунки, огромным плюсом при выборе будет зарисовка и скан вышеприведенного примера.

ВАЖНО! Это обязательно нужно зарисовать от руки в карандаше, не надо ничего "коллажить" на компе или клеить из фотографий.