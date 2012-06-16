Векторные изображения

Приветствую!

Требуется отрисовка вагона в векторе примерно такого уровня и детализации: http://dl.dropbox.com/u/16515545/1.jpg

В дальнейшем потребуется еще несколько (5-7) подобных изображений.

Прошу в предложении указывать цену/срок за одно изображение и прикладывать ссылку на портфолио по теме.

Проект быстрый - принимаю решение в течение одного дня и тут же начинаем работать с выбранным исполнителем.