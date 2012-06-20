C готовой листовки сделать 5 картинок

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Завершен11 заявок275 просмотров

Доброго дня!

Есть листовка в корале.(см прикрепленный файл).

Нужно сделать 5 картинок для сайта www.fordbest.ru ода центральная большая и четыре маленькие под ней.

На маленьких картинках должны быть колодки, аккумулятор и масла как на листовке, только фон желтый убрать.

На большой картинке должно быть надпись: Акция, распечатай листовку и получи скидку 5%. Использовать шрифты с листовки.

Кроме того, нужно сделать еще три картинки, которые находятся справа(две голубые и одна красная). На них следующие надписи:

1) бесплатная доставка от 10 000 рублей,

2) В наличии более 10 000 наименований,

3) Под заказ на все марки авто. от 3-х часов.

Если есть вопросы пишите в личку.

13 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

design4web
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа. В срок и качественно!
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Заявки фрилансеров

design4web
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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