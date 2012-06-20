C готовой листовки сделать 5 картинок

Доброго дня!

Есть листовка в корале.(см прикрепленный файл).

Нужно сделать 5 картинок для сайта www.fordbest.ru ода центральная большая и четыре маленькие под ней.

На маленьких картинках должны быть колодки, аккумулятор и масла как на листовке, только фон желтый убрать.

На большой картинке должно быть надпись: Акция, распечатай листовку и получи скидку 5%. Использовать шрифты с листовки.

Кроме того, нужно сделать еще три картинки, которые находятся справа(две голубые и одна красная). На них следующие надписи:

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Если есть вопросы пишите в личку.